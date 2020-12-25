Татарстан стал первым во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

Татарстанцы более 90 тысяч раз прошли Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Республика стала лидером по числу участников среди всех регионов России, сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Предприниматели прошли тестирование около 2,3 тысячи раз — по этому показателю республика также заняла первое место в России.

«Татарстанцы показали высокий уровень финансовых знаний — почти две трети участников из республики успешно его сдали», — отмечает управляющий Нацбанком Марат Шарифуллин.

Ранее правительство Татарстана утвердило программу повышения финансовой грамотности населения на ближайшие 4 года. Пока финансирование программы оценивается в 27 млн рублей.

В 2016 году Татарстан стал одним из регионов, где опробовались механизмы повышения финансовой грамотности населения.