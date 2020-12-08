Кабмин Татарстана принял программу повышения финансовой грамотности населения на 4 года

Правительство Татарстана утвердило программу повышения финансовой грамотности населения на ближайшие четыре года. Пока финансирование программы оценивается в 27 млн рублей.

При этом все деньги предполагается потратить уже в 2020 году, следует из документа.

Из постановления следует, что к 2023 году 70% татарстанцев пройдут образовательные программы повышения финансовой грамотности.

В 2016 году Татарстан стал одним из регионов, где опробовались механизмы повышения финансовой грамотности населения.

