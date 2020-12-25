В Казани пенсионер насмерть сбил 80-летнюю женщину

В Казани 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053" сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Он полученных травм 80-летняя женщина умерла.

Происшествие случилось 24 декабря напротив дома №2Г/1 по улице Салимжанова, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани. Причиной наезда стала небезопасная скорость автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левой голени. Умерла женщина в больнице.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего за сутки в Казани зафиксировано 207 ДТП, семь из которых с пострадавшими. В частности, зарегистрированы три наезда на пешеходов и четыре столкновения машин.

Погибли на дорогах Казани за прошедшие один пешеход и еще восемь участников ДТП, в частности, ребенок.

12 декабря в Татарстане насмерть сбили шедшую по середине дороги Верхнее Алькеево — Верхнее Колчурино женщину.



Татьяна Демина