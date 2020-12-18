На выплаты детям к Новому году выделят более 73 млрд рублей

Выплаты к Новому году семьям с детьми до восьми лет потребуют 73,5 млрд рублей и коснутся 14,7 млн детей. Об этом сообщили в Минфине России.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера, во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до восьми лет — единовременную выплату 5 тыс. рублей на каждого ребенка к Новому году. Вечером этого же дня на сайте Кремля появился указ. За 2 часа россияне подали свыше 100 тыс. заявлений на выплаты на портале госуслуг.

Татьяна Леухина