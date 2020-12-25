На поддержку татарстанских предпринимателей в 2020 году направили более 3 млрд рублей

Предприниматели Татарстана в текущем году получили финансовую поддержку на более чем 3 млрд рублей. Мерой воспользовались более 1,2 тысячи организаций и ИП. Об этом сообщает Минэкономики республики.



482 млн рублей выделили из федерального бюджета, 1 млрд рублей — из республиканского. Остальные средства — за счет капитала Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Одним из самых популярных финансовых продуктов стали проект «Перезагрузка» для предпринимателей из реального сектора экономики и «Однопроцентный» (для предпринимателей, не вошедших в перечень наиболее пострадавших, но потерявших до 30% прибыли).

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали рабочую группу по продвижению республиканских товаров в интернете.

Маргарита Головатенко