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Минобороны РФ опубликовало видео запуска тяжелой ракеты «Ангара-5»

13:26, 14.12.2020
Минобороны РФ опубликовало видео запуска тяжелой ракеты «Ангара-5»
Фото: "Роскосмос"

Российское министерство обороны опубликовало видеозапись второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома в Плесецке. Первый производился в 2014 году.

Этот запуск глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter: «Она летает, черт возьми!»

Ракета уже вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М».

«Роскосмос» опубликовал снимки сегодняшнего испытательного запуска.

ТехнологииОбщество
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