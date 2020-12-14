Минобороны РФ опубликовало видео запуска тяжелой ракеты «Ангара-5»
Российское министерство обороны опубликовало видеозапись второго испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома в Плесецке. Первый производился в 2014 году.
Этот запуск глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter: «Она летает, черт возьми!»
Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x— РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020
Ракета уже вывела на орбиту разгонный блок «Бриз-М».
«Роскосмос» опубликовал снимки сегодняшнего испытательного запуска.ТехнологииОбщество
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