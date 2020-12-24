К 2022 году увеличится список значимых исторических памятников Татарстана

В Татарстане к 2022 году расширится перечень значимых исторических памятников. Об этом стало известно в ходе совещания по организации и проведению в Казани в 2022 году 45-й юбилейной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое прошло в Доме Правительства РТ.

Так, планируется завершить работы по воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери, который находится в Казанском Кремле. В июле следующего года планируется его освещение.

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в Казани в 2022 году пройдет 45-ая сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru

При принятии решения учитывалась роль и значимость Татарстана в Евразийском культурном пространстве, как в прошлом, так и сейчас. Кроме того, в республике три объекта включены в список ЮНЕСКО. Это — Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска.

Также в 2022 году в России будет праздноваться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией на территории Поволжья. Президент России Владимир Путин в начале декабря поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании знаменательной даты до 1 февраля 2021 года.



В совещании принял участие ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе, а также государственный Советник РТ ,специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев.

Он рассказал, что ему пришло письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле с благодарностью за безупречную работу республики с организацией ЮНЕСКО. Также Азуле оценил создание в Татарстане сети многоязычных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию».



Говоря об объектах, вошедших в список ЮНЕСКО, Шаймиев напомнил, что по решению комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, были утверждены планы управления объектами — Болгарского историко-археологического комплекса — на 2016-2021 годы и Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск — на 2017-2022 годы. Стоит отметить, что Татарстан стал первым российским регионом, который разработал и утвердил подобные планы.



Также государственный советник РТ напомнил, что до сессии в 2022 году нужно подготовить номинационное досье «Астрономические обсерватории Казанского университета» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по программам «Инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное наследие», сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина