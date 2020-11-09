В Татарстане в воссозданном соборе Казанской иконы Божией матери заканчиваются работы по живописи
В Казани в соборе Казанской иконы Божией матери продолжаются работы по внутренней отделке. Сейчас там проводят художественную роспись стен, сообщают новости ГТРК «Татарстан».
Замдиректора строительной компании, занимающейся воссозданием собора, Тимур Алишев сообщил, что здание находится в высокой степени строительной готовности.
Собор планируется освятить 21 июля 2020 года, в день почитания Казанской иконы Божией Матери.
О росписи сводов восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым