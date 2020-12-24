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В Казани вновь открылась сеть магазинов «Другие подарки»

16:16, 24.12.2020
В Казани вновь открылась сеть магазинов «Другие подарки»
Фото: drugiepodarki.com

В Казани вновь открылась сеть магазинов «Другие подарки». Клиенты магазина начали получать СМС-сообщения о возвращении сети в торговые центры города.

Магазины работают в двух ТЦ: «Горки парк» и «Кольцо». Как сообщили «Реальному времени» на федеральной линии сети, в «Горки парке» магазин работает уже две недели. В ТЦ «Кольцо» он открылся вчера.

Фото: yandex.ru

Ранее «Реальное время сообщало, что магазины «Другие подарки» в Казани, работающие в торговых центрах «Южный», «Кольцо» и в ТРК «Корстон» незаметно исчезли с карты города. Владельцы магазинов объясняли, что свернуть точки их вынудили арендодатели.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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