«Пришлось, чтобы не влезать в еще большие долги» — «Другие подарки» сворачивают сеть

Компания закрыла ряд магазинов, работавших по франшизе в Казани и Москве

В Казани закрылись сразу три магазина сети необычных презентов «Другие подарки». Как сообщил «Реальному времени» франчайзи, свернуть точки его вынудили арендодатели — в условиях коронакризиса договориться о более лояльных ставках не удалось. По той же причине закрылись еще несколько московских магазинов сети.

Казань лишилась «Других подарков»



Магазины «Другие подарки» в Казани работали в торговых центрах «Южный», «Кольцо» и в ТРК «Корстон». Самый большой из них площадью в 70—80 кв. метров располагался в «Южном», две другие точки занимали по 50 «квадратов». Но недавно все три площадки незаметно исчезли с карты города.

По номеру единого российского call-центра компании «Реальному времени» подтвердили информацию о закрытии торговых объектов в Казани, причин диспетчеры не назвали. На письменный запрос редакции представители сети также пока не ответили.

Самый первый магазин под вывеской «Другие подарки» в столице Татарстана был открыт в июне 2010 года. В ассортименте 2500 наименований презентов с оригинальным дизайном: кружки, часы, обложки для документов, подушки, пледы, майки, полотенца, статуэтки, картины. Товары представлены в нескольких категориях: для дома и офиса, личного пользования, автомобиля, свободного времени. Доставка осуществляется по всей стране.

В ассортименте 2500 наименований презентов с оригинальным дизайном: кружки, часы, обложки для документов, подушки, пледы, майки, полотенца, статуэтки, картины. Фото drugiepodarki.com

По данным системы СПАРК-Интерфакс, торговую марку «Другие подарки» зарегистрировал в 2011 году (заявка от 2010 года, действительна до 2030 года) выпускник КФУ Александр Каспин, оформивший индивидуальное предпринимательство в 2009 году. За 10 лет внешний вид товарного знака менялся, поэтому его вновь регистрировали. Кроме того, за это время Каспин стал правообладателем еще нескольких торговых марок: «Восторг в подарок», «Удовольствие дарить», «Другие», «Вместо».

На официальном сайте «Других подарков» франчайзер предлагает партнерам два формата магазина по цене 75 тыс. рублей за 1 кв. м: mini площадью 50 кв. м от 3,75 млн рублей и maxi площадью 100 кв. м от 7,5 млн рублей. Коммерческую концессию необходимо регистрировать в Роспатенте. Собственник франшизы обещает значительную прибыль, с возможностью сделать наценку 150% при окупаемости приобретения в течение года и отсутствии роялти.

Желающим купить франшизу предлагают бизнес-систему с корпоративной культурой, электронным руководством, инновациями, чек-листами, мультиканальностью продаж, электронной книгой продавца-консультанта. Магазинам-партнерам торговой марки гарантируют бесплатные консультации по ведению бизнеса, маркетинговым исследованиям, корпоративное обучение. Среди IT-инструментов франчайзи могут использовать интернет-магазин, специализированную программу 1С, корпоративный портал для партнеров. Кроме того, в пакет услуг входит и единый бесплатный кол-центр для покупателей.

Желающим купить франшизу предлагают бизнес-систему с корпоративной культурой, электронным руководством, инновациями, чек-листами, мультиканальностью продаж, электронной книгой продавца-консультанта. Фото franch.biz

Отказался от пяти из шести магазинов

Кроме казанских в России работало еще 10 магазинов «Других подарков»: в Москве, Брянске, Мурманске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Однако, как стало известно «Реальному времени», в Хабаровске магазин закрылся до начала коронавирусной пандемии. Непростая ситуация у сети сложилась и в Москве.

Казанский предприниматель Леонид Усятинский, зарегистрировавший ООО «УЛМ» для розничной торговли товарами в специализированных магазинах, с 2014 года открыл по франшизе шесть магазинов «Другие подарки» в Москве. По его словам, первые магазины окупились в столице в среднем в течение трех лет.

— Но те магазины, которые открыли в прошлом году, сработали «в минус» на сегодня. Сейчас даже непонятен размер убытков, еще будем подсчитывать, — сообщил «Реальному времени» Усятинский.

По данным СПАРК-Интерфакс, оборот «УЛМ» по итогам 2019 года составил почти 66,5 млн рублей. Однако год предприниматель завершил с убытками в 9 млн рублей.



С марта по май 2020 года в условиях самоизоляции московские магазины «Другие подарки» показали нулевую выручку, а с июня по октябрь выручка упала к аналогичному периоду прошлого года более чем на 80%, рассказал Леонид Усятинский. Поэтому ему пришлось расстаться с пятью магазинами: четыре он закрыл, еще один — передал партнеру.

— Не удалось договориться с торговыми центрами по отсрочке и снижению арендной платы. Учитывая нашу экономику и финансовую модель, просто не можем себе позволить работать с такими показателями. Пришлось закрыть магазины, чтобы не влезать в еще большие долги. В начале года в них работало больше 30 человек. Со многими сотрудниками расстались, осталось человек пять. А интернет-продажи на сегодняшний день не компенсируют потери при высоких арендных ставках, — описал ситуацию Усятинский.

Подаркам — место в онлайн

Сворачивание сети «Других подарков» прокомментировали казанские эксперты по коммерческой недвижимости.

— Сейчас во время пандемии люди меньше ходят в гости. Экономическая ситуация тоже не самая благоприятная, по этой причине на праздники и дни рождения чаще дарят деньги и меньше тратятся на подарки, — считает генеральный директор A-Development Мурат Ахмеров. — Три магазина в Казани — это все-таки маленькая сеть, думаю, вследствие кризиса у магазинов снизились обороты. Модель стала нерентабельна. Надо выходить в интернет-формат либо находить какие-то варианты в проходимых местах, но не с такой дорогой арендой, как у торговых центров. В «Южном» недешевая аренда. В «Кольце» бешеная проходимость, но и ставки там такие же. Не знаю, ходили ли в «Корстон» за подарками, это все-таки центр-отель и место для конференций.

По данным специалистов ставки на этих коммерческих площадях доходили до 3 тыс. — 3,5 тыс. за кв. метр. Генеральный директор компании «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров предположил, что магазины сети закрылись из-за недостаточного трафика в торговых центрах, обеспеченного реальным покупательским спросом.

— План продаж банально не выполнялся для покрытия тех же арендных затрат в ТЦ. Предположу, что данные магазины ушли в интернет-торговлю. Сейчас все пересматривают свои риски, и значительная доля торговли уйдет в интернет, в том числе через агрегаторы (WB, OZON и т.д.). На мой взгляд, как раз для этой сети целесообразнее занять место в онлайн, а сэкономленные ресурсы от аренды — направить на интернет-маркетинг, — отметил брокер.

Эксперты полагают, что руководство подарочных бутиков не смогло продолжать работу из-за высоких арендных платежей, проблемы с которыми возникли в кризис.

Однако, как выяснило «Реальное время», в Казани нашелся предприниматель, который планирует в скором времени открыть по франшизе новый магазин сети «Другие подарки» в одном из торговых центров города.