Загрузка отелей в Татарстане в январские праздники может превысить 90%

В новогодние праздники уровень загрузки отелей в Татарстане может достигнуть 94%. Он будет сопоставим с прошлогодними показателями, сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

— По предварительным данным, уже есть высокая загрузка в гостиницах нашей республики. На сегодняшний день она составляет около 80%. На отдельные даты в пиковые дни, например на 3—5 января, загрузка достигает порядка 94%, — приводит его слова «Интерфакс».

Республика сейчас — один из наиболее комфортных регионов для туристических поездок. Здесь нет ограничений на прием индивидуальных и организованных групп туристов, кафе и рестораны работают до полуночи, а в новогоднюю ночь они будут открыты до 03.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в Татарстане подготовлено большое количество развлекательных программ для туристов и местных жителей. Гости смогут посетить резиденцию татарских Деда Мороза и Снегурочки — Кыш Бабая и Кар Кызы — в Арском районе и представительство Кыш Бабая на территории одного из ресторанных комплексов Казани.

В мэрии Казани в понедельник также представили развлекательную программу для жителей и гостей города в преддверии Нового года. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина