Минниханов назвал достижением России отсутствие конфликтов ислама и других религий

Президент РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции заявил, что в России нет случаев, когда ислам входит в конфликты с другими религиями:

«Нигде нет напряженной точки в нашей стране, чтобы ислам вошел в противоречия с другими религиями. Это огромное достижение нашего российского государства, это отношение нашего президента к роли ислама», — сказал глава РТ.

Минниханов рассказал, что в следующем году в Татарстане будет много знаковых событий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании даты. Предложения о праздновании следует представить до 1 февраля 2021 года.