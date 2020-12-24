В Минздраве России рассказали о новых запретах для курильщиков

Новые запреты для курильщиков, которые вводятся с 2021 года, помогут в борьбе с пагубной привычкой. Об этом сообщил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

Данные меры снижают количество курильщиков более чем на 10%. Ведь при некомфортной обстановке многие бросают пагубную привычку. Зыков отметил, что большинство курильщиков постоянно пытаются сделать это.

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Согласно опросам, большинство россиян одобряют введение таких запретов.

— Даже сам курильщик понимал, что курение в помещении — вещь нецивилизованная, вдобавок вредящая его же здоровью. Нарушитель курил одновременно и активно, и пассивно, то есть дышал дымом уже после выкуривания сигареты, — передает его слова НСН.

С 1 января 2021 года в России будет запрещено курить в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Исключение составят специально предназначенные для курения места, обозначающиеся как «Место для курения».



Татьяна Леухина