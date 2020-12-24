Эксперт рассказал о новых запретах для курильщиков с 2021 года

О новых запретах с 2021 года для отдающих предпочтение табачной продукции граждан рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.



Согласно постановлению правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима» с 1 января будет запрещено курить в медучреждениях точках торговли, базах и складских помещениях. Исключение — специально предназначенные для курения места, обозначающиеся как «Место для курения».

По словам юриста, руководители организаций будут должны вывешивать на объектах знаки, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», сообщает «Прайм».

Фото: pixabay.com

Напомним, ранее сообщалось о введении с 1 января 2021 года ряда новшеств, которые затронут жильцов многоквартирных домов, в том числе курильщиков. Например, будет запрещено оставлять без присмотра непотушенные сигареты на балконах и лоджиях.

Маргарита Головатенко