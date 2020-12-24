Песков назвал причины самоубийств двух сотрудников ФСО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). По его словам, это связано с их «личными трагедиями».



«К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента опроверг информацию о том, что самоубийства сотрудников ФСО связаны с многочисленными переработками.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в конце ноября на территории московского Кремля сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы. В качестве предполагаемых причин происшествия его коллеги назвали «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы».



22 декабря СМИ сообщили о самоубийстве еще одного сотрудника ФСО. Его тело обнаружили под окнами многоэтажки в Останкинском районе Москвы. По данным СМИ, при погибшем нашли предсмертную записку, в которой он призвал никого не винить в его смерти и попросил прощения у родителей.



Татьяна Демина