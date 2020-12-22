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СМИ сообщили о самоубийстве еще одного сотрудника ФСО

13:32, 22.12.2020
СМИ сообщили о самоубийстве еще одного сотрудника ФСО
Фото: fso.gov.ru (архив)

СМИ сообщили о самоубийстве еще одного сотрудника Федеральной службы охраны. Его тело обнаружили под окнами многоэтажки в Останкинском районе Москвы.

Погибшим является 38-летний подполковник ФСО Александр Дохсанян. По данным телеканала РЕН ТВ, при нем найдена предсмертная записка, в которой мужчина призвал никого не винить в его смерти и попросил прощения у родителей.

В пресс-службе ФСО информацию о гибели сотрудника пока не комментировали.

Примечательно, что это уже второй случай самоубийства сотрудников ФСО. Меньше месяца назад на территории московского Кремля сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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