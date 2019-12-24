В парке «Сосновая роща» открыли 20-метровую елку

Сегодня в парке «Сосновая роща» открылся сказочный городок с двадцатиметровой елкой, которую традиционно в канун Нового года устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов поздравили жителей Казани с наступающим новым годом.

Сергей Миронов назвал 2020 год знаковым, поскольку с ним будет связан юбилей 100-летия ТАССР. Глава администрации Кировского и Московского районов поблагодарил руководство города и республики за изменения, которые делают Казань благоустроенной и комфортной.

«В очередной раз открываем праздничную елку, которая на территории нашего района самая красивая. Спасибо предприятию «Казаньоргсинтез» за это дружеское и товарищеское плечо. Я уверен, что с такими друзьями наш район будет только процветать», — сказал Сергей Миронов.

Руслан Шигабутдинов добавил, что «Казаньоргсинтез» — часть большого города, а большой город — это часть завода. Он также поздравил казанцев с Новым годом и пожелал всем хорошего настроения.

После открытия елки гости праздника приняли участие в конкурсах, перед ними выступили детские танцевальные и вокальные коллективы Казани.