Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным в истории планеты
В МЧС России оценили разлив дизельного топлива в Норильске как самый масштабный в истории планеты. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало», — заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, топливо растеклось до арктической зоны.
Чуприян отметил, что МЧС нуждается в технике, которая сможет качать нефтепродукты из воды.
Напомним, что Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от разлива дизтоплива в Норильске в 147,7 млрд рублей. По данным прокуратуры Красноярского края, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
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