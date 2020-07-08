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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива — сейчас он составляет 147 миллиардов рублей

13:26, 08.07.2020
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива — сейчас он составляет 147 миллиардов рублей
Фото: krskstate.ru

«Норильский никель» оспорил размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива под Норильском 29 мая. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд рублей.

В компании считают, что расчеты вреда, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». По данным «Норникеля», с учетом их незамедлительных действий по ликвидации последствий разлива использование максимального коэффициента КДЛ (учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации) необоснованно.

В «Норникеле» заявили о готовности компенсировать вред окружающей среде в полном объеме. Также там отметили, что ликвидируют последствия аварии за свой счет.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что «Норникель» вправе оспаривать в суде подсчитанный Росприроднадзором ущерб. Однако все показатели вреда от ЧП официально зафиксированы, пишет «РИА Новости».

В середине июня глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что компания уже потратила на мероприятия по ликвидации последствий аварии в Норильске более 5 млрд рублей. По его словам, государству не придется потратить на эти цели «ни одного рубля». Миллиардер готов потратить на ликвидацию аварии от 10 млрд рублей.

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