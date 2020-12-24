Два жителя Казани обвиняются в жестоком беспричинном избиении саратовца

Фото: Максим Платонов (архив)

Два казанца обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Казани.

По версии следствия, 27 мая 2020 года 27-летний и 29-летний местные жители и еще несколько неустановленных лиц беспричинно напали на 35-летнего жителя Саратова. Также злоумышленники повредили автомобиль мужчины.

Потерпевший получил тяжелые травмы. Ущерб машине оценивается в 200 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Обвиняемые свою вину признали частично, они находятся под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Два соучастника объявлены в розыск.

Дело передано на рассмотрение по существу в Московский суд Казани.

Напомним, что в Татарстане будут судить мужчину, избившего приятелей, в результате чего один из них скончался на месте, второй — в больнице спустя месяц.



Татьяна Демина