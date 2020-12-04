В Татарстане будут судить мужчину, избившего приятелей до смерти

42-летнего татарстанца будут судить по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.



По версии следствия, 21 июня этого года мужчина в компании двух приятелей распивал спиртные напитки на территории дома на улице Полевой в деревне Иганя-Баш. Между мужчинами возникла ссора из-за неприязненных отношений. Обвиняемый сильно избил приятелей, в результате чего один из них скончался на месте, второй — в больнице спустя месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас мужчина находится под стражей, он признал вину частично. Уголовное дело направлено в Сармановский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ноябре сообщалось об уголовном деле об избиении, покушении на убийство и похищении, по которому проходят трое мужчин.

Маргарита Головатенко