В Уфе произошел пожар в частном секторе
В одном из жилых кварталов Уфы загорелся частный дом. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседний дом и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
На месте происшествия работает 61 специалист, задействовано 22 единицы техники. Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в жилом комплексе «Царево» Пестречинского района произошел пожар. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Горели мебель и вещи.
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