В Казани за сутки произошло 146 ДТП, один человек погиб

За 2 мая 2024 года в Татарстане произошло 146 дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани. В одном из них погиб человек: столкновение с выездом на встречную полосу стало причиной смерти одного из участников аварии. Еще в одном случае есть пострадавший: наезд на пешехода произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

Во время несения службы сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще семь человек находились за рулем без водительских прав.

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции были доставлены шесть граждан.

Напомним, 2 мая на Матюшинской трассе 2 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии водитель автотранспорта погибла на месте происшествия.

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Олег Исаков