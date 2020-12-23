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Казань оказалась внизу рейтинга «взрывных» городов

23:31, 23.12.2020
Казань оказалась внизу рейтинга «взрывных» городов
Фото: Олег Тихонов (архив)

Исследование показало, что в Казани не слишком жалуют салюты и пиротехнику. Столица Татарстана заняла 21-ое место в соответствующем рейтинге.

Аналитики Zoom Market провели опрос, в котором задавали респондентам три вопроса: вы планируете приобретать пиротехнические изделия к Новому году? Какие? Какую сумму вы планируете потратить на пиротехнические изделия?

Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Москва и Краснодар. В хвосте идут Махачкала, Пермь и Иваново.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Большинство опрошенных (69%) планируют покупать салюты. Петарды собираются приобретать 19%, бенгальские свечи — 8%, хлопушки — 4%.

Из тех опрошенных, кто планирует приобретение пиротехнических изделий на Новый год, 52% планируют потратить на них до 10000 рублей, 36% не более 5000 рублей и 12% не более 2000 рублей.

Ранее власти Татарстана составили расписание праздничных мероприятий. В городах республики определены и места для запуска салютов.

АналитикаОбщество Татарстан
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