В МЧС предупредили татарстанцев о сильном снеге и метели в выходные

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Татарстана предупредили, что в выходные республику ждут метели и сильный снег. В МЧС призвали власти подготовиться к ухудшению погоды.

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 26 и 27 декабря глубокий атлантический циклон принесет на территорию Татарстана сильный южный ветер порывами 16—21 м/с, сильный снег и метель с существенным ухудшением видимости.

Начальник республиканского главка МЧС Рафис Хабибуллин отметил, что это несет риски ЧП на объектах энергетики и ЖКХ, происшествий, связанных с обрывом ЛЭП, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных конструкций, а также на автомобильном и авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный спасатель РТ призвал проверить системы оповещения населения, проверить систему связи дежурных диспетчерских служб и так далее.

Главам муниципалитетов рекомендовано провести мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, проверить готовность сирен, запретить организованную перевозку детей и своевременно оповещать население.

В понедельник синоптики РТ уже выпустили прогноз на пять дней, в котором также говорилось о вероятности сильного снега в выходные.