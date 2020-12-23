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В Челнах ребенка-инвалида высадили не на той остановке — идет проверка прокуратуры

14:39, 23.12.2020
В Челнах ребенка-инвалида высадили не на той остановке — идет проверка прокуратуры
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах прокуратура Татарстана проверит жалобу местной жительницы на то, что водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида не на той остановке.

В соцсетях женщина рассказала, что ее 15-летнего сына, инвалида, водитель маршрутки высадил не на той остановке. Причем она уверяет, что он сделал это намеренно: мальчик просил остановиться на нужной остановке, а в результате его увезли к заводам, где и высадили. И сделано это было, по мнению матери, из-за проездного.

Фото: vk.com/chelny_bus

Информацией заинтересовались в прокуратуре Татарстана. Ведомство поручило прокурору Набережных Челнов разобраться в инциденте.

Ранее казанец рассказал, как его несовершеннолетнего брата высадили из автобуса Казань — Елабуга. Водитель отказался ехать в город, объяснив это малым количеством пассажиров, следующих до конечной точки маршрута. В Миндортрансе Татарстана сообщили, что данные ГЛОНАСС подтверждают историю: автобус не заезжал в город. В пресс-службе ведомства принесли свои извинения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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