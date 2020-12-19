В Миндортрансе Татарстана отреагировали на сообщение о водителе, оставившем подростка на въезде в Елабугу

В Миндортрансе Татарстана ответили на сообщение казанца Дмитрия Громова, сообщившего о водителе автобуса Казань — Елабуга, который не стал заезжать в город и высадил подростка на трассе у въезда в Елабугу.

В министерстве сообщили, что данные ГЛОНАСС подтверждают историю: автобус не заезжал в город. При этом причиной стало решение водителя, утверждает представитель пресс-службы Минтранса РТ.

Дмитрий я добрый день. Меня зовут Наиля, пресс- секретарь Миндортранса РТ. Приносим извинения за столь просто бесчеловечное поведение. По системе ГЛОНАСС установлено, что данный автобус не заезжал в Елабугу. Причина — самовольное нарушение водителем установленного маршрута. — Наиля (@nailya_klev) December 19, 2020

Однако про регулярность таких нарушений в министерстве ничего говорить не стали.

«По маршруту Казань — Набережные Челны также курсируют «серые» перевозчики, которые заявляют заезд в Елабугу. Они, соответственно, не включены в систему ГЛОНАСС, и мы не можем отследить их маршрут следования и принять меры воздействия к ним. В любом случае, благодарим за сигнал», — написала пресс-секретарь Миндортранса республики.

Напомним, сегодня казанец рассказал, как его несовершеннолетнего брата высадили из автобуса Казань — Елабуга. Водитель отказался ехать в город, объяснив это малым количеством пассажиров, следующих до конечной точки маршрута.