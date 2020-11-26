В Казани полицейские помогли женщине, которая вытащила провалившуюся под лед собаку
В Казани полицейские помогли добраться до машины хозяйке собаки, которая спасла провалившегося под лед питомца, промокла насквозь и сильно замерзла на морозе. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Казани.
Жительница Казани Дарья Забатова выразила благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы, дежурившим на улице Пролетарской.
«Моя собака провалилась под лед на реке, и пришлось за ней лезть в воду. Затем по морозу мокрой идти до машины, которая была припаркована на улице Несмелова. Ваши сотрудники заметили нас и согласились довезти до автомобиля! Спасибо им огромное!» — оставила девушка отзыв в полиции.
Ранее под Казанью полицейский помог зоозащитникам спасти собаку, попавшую в «плохие руки».
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