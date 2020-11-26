В Казани полицейские помогли женщине, которая вытащила провалившуюся под лед собаку

В Казани полицейские помогли добраться до машины хозяйке собаки, которая спасла провалившегося под лед питомца, промокла насквозь и сильно замерзла на морозе. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Казани.

Жительница Казани Дарья Забатова выразила благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы, дежурившим на улице Пролетарской.

Фото: realnoevremya.ru

«Моя собака провалилась под лед на реке, и пришлось за ней лезть в воду. Затем по морозу мокрой идти до машины, которая была припаркована на улице Несмелова. Ваши сотрудники заметили нас и согласились довезти до автомобиля! Спасибо им огромное!» — оставила девушка отзыв в полиции.

Ранее под Казанью полицейский помог зоозащитникам спасти собаку, попавшую в «плохие руки».



Ольга Плешкова