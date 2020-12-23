Абдулганиев прокомментировал переход на патентную систему налогообложения

Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что поправки в закон РТ «О введении на территории РТ патентной системы налогообложения» предоставляют индивидуальным предпринимателям адекватную альтернативу отменяемому с 1 января 2021 года Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД).



«При рассмотрении вариантов расчетов мы исходили из главного критерия — чтобы при переходе с ЕНВД на патентную систему налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей не увеличилась и при этом сохранилась простота администрирования, которой отличался ЕНВД», — сообщил Абдулганиев.

Он обратил внимание, что налогоплательщики получат право уменьшать размер налога по ПСН на сумму уплаченных страховых взносов вплоть до половины стоимости патента.



Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день в Татарстане ЕНВД применяют 42,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 12 тысяч (28%) уже написали заявления о переходе на ПСН.

Фото: nalog.ru

Еще 13 тысяч (31%) ранее совмещали налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения (УСН), поэтому они могут перейти на УСН автоматически.

Примерно 17,2 тысячи (41%) предпринимателей в Татарстане еще не определилось с выбором системы налогообложения.



Абдулганиев напомнил, что заявление о переходе на ПСН необходимо подать в ФНС до 31 декабря, в противном случае бизнесменов переведут на общую систему налогообложения.

Напомним, что сегодня Госсовет Татарстана принял закон о переходе на патентную систему налогообложения.



Татьяна Демина