Абдулганиев прокомментировал переход на патентную систему налогообложения
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что поправки в закон РТ «О введении на территории РТ патентной системы налогообложения» предоставляют индивидуальным предпринимателям адекватную альтернативу отменяемому с 1 января 2021 года Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД).
«При рассмотрении вариантов расчетов мы исходили из главного критерия — чтобы при переходе с ЕНВД на патентную систему налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей не увеличилась и при этом сохранилась простота администрирования, которой отличался ЕНВД», — сообщил Абдулганиев.
Он обратил внимание, что налогоплательщики получат право уменьшать размер налога по ПСН на сумму уплаченных страховых взносов вплоть до половины стоимости патента.
Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день в Татарстане ЕНВД применяют 42,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 12 тысяч (28%) уже написали заявления о переходе на ПСН.
Еще 13 тысяч (31%) ранее совмещали налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения (УСН), поэтому они могут перейти на УСН автоматически.
Примерно 17,2 тысячи (41%) предпринимателей в Татарстане еще не определилось с выбором системы налогообложения.
Абдулганиев напомнил, что заявление о переходе на ПСН необходимо подать в ФНС до 31 декабря, в противном случае бизнесменов переведут на общую систему налогообложения.
Напомним, что сегодня Госсовет Татарстана принял закон о переходе на патентную систему налогообложения.
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Заявление о переходе на УСН можно подавать до 31 декабря