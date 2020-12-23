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Абдулганиев прокомментировал переход на патентную систему налогообложения

11:47, 23.12.2020 1
Абдулганиев прокомментировал переход на патентную систему налогообложения
Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что поправки в закон РТ «О введении на территории РТ патентной системы налогообложения» предоставляют индивидуальным предпринимателям адекватную альтернативу отменяемому с 1 января 2021 года Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД).

«При рассмотрении вариантов расчетов мы исходили из главного критерия — чтобы при переходе с ЕНВД на патентную систему налоговая нагрузка индивидуальных предпринимателей не увеличилась и при этом сохранилась простота администрирования, которой отличался ЕНВД», — сообщил Абдулганиев.

Он обратил внимание, что налогоплательщики получат право уменьшать размер налога по ПСН на сумму уплаченных страховых взносов вплоть до половины стоимости патента.

Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день в Татарстане ЕНВД применяют 42,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 12 тысяч (28%) уже написали заявления о переходе на ПСН.

Фото: nalog.ru

Еще 13 тысяч (31%) ранее совмещали налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения (УСН), поэтому они могут перейти на УСН автоматически.

Примерно 17,2 тысячи (41%) предпринимателей в Татарстане еще не определилось с выбором системы налогообложения.

Абдулганиев напомнил, что заявление о переходе на ПСН необходимо подать в ФНС до 31 декабря, в противном случае бизнесменов переведут на общую систему налогообложения.

Напомним, что сегодня Госсовет Татарстана принял закон о переходе на патентную систему налогообложения.

Татьяна Демина
ЭкономикаБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 12:43
    Заявление на патент подается в налоговую инспекцию не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Другими словами, если ПСН планируется с 01.01.2021, срок – не позднее 17 декабря 2020 года.
    Заявление о переходе на УСН можно подавать до 31 декабря
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