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Госсовет РТ избрал мировых судей Татарстана

10:55, 23.12.2020
Госсовет РТ избрал мировых судей Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на заседании Государственного совета Татарстана избрали новых мировых судей республики.

Мировыми судьями в Казани избраны:

  • по Вахитовскому району сроком на 5 лет Булат Мухаметшин;
  • по Авиастроительному району сроком на 10 лет Виктория Кузина;
  • по Кировскому району Венера Халиуллина.

Мировыми судьями также избрали Люцию Зайниеву (Аксубаевский район РТ), Оксану Белову (Зеленодольский район РТ) и Наилю Вагизову (Черемшанский район РТ).

Фото: realnoevremya.ru

Исполнение обязанностей мирового судьи по Ново-Савиновскому району Казани на один год возложили на судью Лилию Хисамутдинову, находящуюся в отставке.

Напомним, что в июле на 11-м заседании парламента Татарстана утвердили избрали семь мировых судей республики.

ОбществоВласть Татарстан
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