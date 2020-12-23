Госсовет РТ избрал мировых судей Татарстана
Сегодня на заседании Государственного совета Татарстана избрали новых мировых судей республики.
Мировыми судьями в Казани избраны:
- по Вахитовскому району сроком на 5 лет Булат Мухаметшин;
- по Авиастроительному району сроком на 10 лет Виктория Кузина;
- по Кировскому району Венера Халиуллина.
Мировыми судьями также избрали Люцию Зайниеву (Аксубаевский район РТ), Оксану Белову (Зеленодольский район РТ) и Наилю Вагизову (Черемшанский район РТ).
Исполнение обязанностей мирового судьи по Ново-Савиновскому району Казани на один год возложили на судью Лилию Хисамутдинову, находящуюся в отставке.
Напомним, что в июле на 11-м заседании парламента Татарстана утвердили избрали семь мировых судей республики.
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