Госсовет РТ избрал мировых судей Татарстана

Сегодня на заседании Государственного совета Татарстана избрали новых мировых судей республики.

Мировыми судьями в Казани избраны:

по Вахитовскому району сроком на 5 лет Булат Мухаметшин;

по Авиастроительному району сроком на 10 лет Виктория Кузина;

по Кировскому району Венера Халиуллина.

Мировыми судьями также избрали Люцию Зайниеву (Аксубаевский район РТ), Оксану Белову (Зеленодольский район РТ) и Наилю Вагизову (Черемшанский район РТ).

Фото: realnoevremya.ru

Исполнение обязанностей мирового судьи по Ново-Савиновскому району Казани на один год возложили на судью Лилию Хисамутдинову, находящуюся в отставке.

Напомним, что в июле на 11-м заседании парламента Татарстана утвердили избрали семь мировых судей республики.

