В Татарстане избрали семь новых мировых судей
Власти Татарстана избрали семь мировых судей. Кандидатуры утверждены на 11-м заседании парламента республики.
Сроком на пять лет были избраны Диана Нуреева (Советский судебный район Казани, участок №14), Раиля Гайнетдинова (Советский судебный район Казани, участок №13) и Лейсан Сабирова (Атнинский судебный район, судебный участок №1).
На 10 лет депутаты избрали Миляушу Галимову (Рыбно-Слободский судебный район, участок №1), Ильшата Гатина (Зеленодольский судебный район, участок №6), Алену Наумову (Бугульминский судебный район, участок №4), Юлию Шарифьянову (Менделеевский судебный район, участок №1).
Сегодня депутаты также рассмотрели законопроект, который отменяет индексацию окладов чиновников Татарстана.
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