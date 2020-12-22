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Правительство сократит свою долю в Первом канале

22:28, 22.12.2020
Правительство сократит свою долю в Первом канале
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Государство сократит свою долю в Первом канале с 51 до 34% и получит «золотую акцию». Решение о докапитализации телеканала уже принято.

«Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества «Первый канал», согласно указу президента РФ от 21 декабря 2020 года, принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала», — цитирует сообщение пресс-службы Минцифры «РИА Новости».

Именно для оздоровления канала совет директоров возглавил бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

Напомним, гендиректор Первого канала Константин Эрнст вошел в состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

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