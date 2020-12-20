Мишустин включил в комиссию по аудиовизуальному контенту Пескова, Алексея Громова и представителя ФСБ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Он подписал соответствующий документ.
В нее вошли руководители крупнейших федеральных медиахолдингов: гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст, гендиректор ГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и другие.
В списке также первый замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, которого называют куратором всей медиаполитики в государстве. Также в комиссию включен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Среди перечисленных членов комиссии указан также первый замруководителя Научно-технической службы ФСБ России Андрей Ивашко.
Решение о создании новой структуры было принято в июне 2020 года. Кабмин реорганизовал комиссию по аудиовизуальным сервисам, включив ее в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, которая была переименована в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.ОбществоВластьТехнологииМедиа
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