Мишустин включил в комиссию по аудиовизуальному контенту Пескова, Алексея Громова и представителя ФСБ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Он подписал соответствующий документ.

В нее вошли руководители крупнейших федеральных медиахолдингов: гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст, гендиректор ГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и другие.

В списке также первый замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, которого называют куратором всей медиаполитики в государстве. Также в комиссию включен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: government.ru

Среди перечисленных членов комиссии указан также первый замруководителя Научно-технической службы ФСБ России Андрей Ивашко.

Решение о создании новой структуры было принято в июне 2020 года. Кабмин реорганизовал комиссию по аудиовизуальным сервисам, включив ее в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, которая была переименована в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.