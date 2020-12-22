Нурмагомедов, Дзюба и Кокорин стали самыми упоминаемыми российскими спортсменами

В 2020 году самым упоминаемым российским спортсменом стал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. В этом году российские СМИ упоминали его 109 522 раз.

Далее в рейтинге следуют футболисты Артём Дзюба (99 145) и Александр Кокорин (82 258), пишет RT ссылаясь на данные сервиса «Медиалогия».

В пятерке наиболее упоминаемых спортсменов также оказались хоккеист Александр Овечкин (46 355) и футболист Алексей Миранчук (41 548).

Всего в рейтинг вошли 30 спортсменов, из которых большинство — футболисты (16 человек). Вторым по представительству стали фигуристы (пять человек), а третьими — представители ММА (три человека). Также в рейтинг попали по два представителя тенниса и хоккея, по одному — биатлона и «Формулы-1».

Напомним, в конце октября Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он решил оставить бои после смерти своего отца.