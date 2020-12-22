В Татарстане зафиксирован один из самых низких уровней безработицы

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане зафиксирован один из самых низких уровней безработицы. Такие данные представил Росстат в презентации «Занятость и безработица в Российской Федерации в октябре 2020 года».

В октябре низкий уровень безработицы с показателями от 2,7 до 3,8 процента фиксировался в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане. Высокий уровень безработицы фиксировался в октябре в Ингушетии, Чечне, Тыве, Алтае и Дагестане, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя продолжительность поиска работы в России составила 6,5 месяца.



Ранее в РФ зафиксированы максимальные за 10 лет показатели по безработице. По крайней мере, такую оценку дает Всемирный банк. Эксперты утверждают, что такой уровень безработицы в стране самый высокий со времен кризиса, начавшегося в 2008 году.



Ольга Плешкова