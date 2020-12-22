В центре Казани продлили ограничение движения до 29 января
В Казани продлили ограничение движения по улицам Карла Маркса, Театральной и Большой Красной. Об этом говорится на сайте мэрии города.
Для движения пешеходов частично закрыли улицу Карла Маркса, у здания №31, улицу Театральную, возле здания №7, а также улицу Большую Красную, у здания №36а до 29 января.
До 31 декабря в Казани ограничили движение по автомобильной дороге по улице Аделя Кутуя.
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