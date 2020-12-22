В Центробанке допустили отмену системы накопительной пенсии

В России в течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Сейчас нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии.

— Президент подписал очередные три года (закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии, — прим. ред.), я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве, — передает РБК слова Швецова.



Под словом «институт» он подразумевает перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. По мнению специалиста, то, что осталось на этих счетах, никуда не денется, но новые деньги туда поступать не будут.



Отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — это «некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул», отметил первый зампред ЦБ.



8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «заморозка» накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года. Предполагается, что бюджет при заморозке еще на год сохранит 669,3 млрд рублей.



Татьяна Леухина