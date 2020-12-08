Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «заморозка» накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке к документу указывалось, что заморозка накопительной части не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». Предполагается, что бюджет при заморозке еще год сохранит 669,3 млрд рублей.
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