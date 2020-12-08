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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

14:19, 08.12.2020
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «заморозка» накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Фото: wikimedia.ru

В пояснительной записке к документу указывалось, что заморозка накопительной части не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц». Предполагается, что бюджет при заморозке еще год сохранит 669,3 млрд рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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