Госдума приняла закон о конфиденциальности данных оперативников

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете разглашения сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных органов, контролирующих органов и военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки в закон о «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» запрещает выдавать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных даже если угрозы их безопасности нет, кроме тех случаев, когда защищаемый не против разглашения этих данных.

Фото: duma.gov.ru (архив)

Также предлагается ввести запрет на разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности. Эти сведения могут быть преданы гласности лишь с разрешения должностного лица органа, который ведет расследование.



Ранее сообщалось, что Министерство обороны России предложило отнести не являющуюся государственной тайной информацию об оборонной сфере к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной.



Ольга Плешкова