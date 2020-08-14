Минобороны хочет засекретить всю информацию об оборонной сфере

Министерство обороны России предложило отнести не являющуюся государственной тайной информацию об оборонной сфере к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной, говорится на сайте правовой информации.



Цель законопроекта — исключить утечку данных конфиденциального характера и установить ответственность за ее разглашение. В пояснительной записке сказано, что закон о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа. В результате в СМИ периодически попадает служебная информация, касающаяся организации обороны государства.

Авторы предлагают отнести «информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну», к категории конфиденциальной» и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну.

Напомним, житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам секретные военно-космические разработки России.

