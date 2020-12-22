С 1 января 2021 года в России начнут действовать новые правила продажи продуктов в магазинах и на рынках
С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы торговых объектов и рынков, продающих продукты питания. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
С начала 2021 года в торговых объектах запрещается:
- держать животных и птиц;
- продажа продуктов с истекшим сроком годности;
- взвешивание продавцом продуктов, непосредственно употребляемых в пищу, без предварительной обработки и без упаковки;
- упаковывание пищевой продукции под вакуумом и др.
Работники, занятые в хранении, перевозке и реализации продуктов, имеющие непосредственный контакт с ними, должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры.
Работники объектов, где реализуется продукция, имеющие непосредственный контакт с ней, должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу, а затем не реже одного раза в два года.
Новые правила продолжат действовать до 1 января 2027 года.
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