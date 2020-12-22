С 1 января 2021 года в России начнут действовать новые правила продажи продуктов в магазинах и на рынках

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы торговых объектов и рынков, продающих продукты питания. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С начала 2021 года в торговых объектах запрещается:

держать животных и птиц;

продажа продуктов с истекшим сроком годности;

взвешивание продавцом продуктов, непосредственно употребляемых в пищу, без предварительной обработки и без упаковки;

упаковывание пищевой продукции под вакуумом и др.

Работники, занятые в хранении, перевозке и реализации продуктов, имеющие непосредственный контакт с ними, должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Работники объектов, где реализуется продукция, имеющие непосредственный контакт с ней, должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу, а затем не реже одного раза в два года.

Новые правила продолжат действовать до 1 января 2027 года.

На фоне роста цен на продукты питания, российских пенсионеров и малоимущих граждан, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, предложили освободить от уплаты НДС на продукты.



Татьяна Демина