Российских пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты
Российских пенсионеров и малоимущих граждан, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, предложили освободить от уплаты НДС на продукты. С соответствующей инициативой в Минпромторг РФ обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.
«...прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10—20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — цитирует RT письмо Петунина.
В обоснование инициативы он заявляет, что большая часть расходов малообеспеченных граждан уходит на продукты питания. Помочь снизить траты может автоматический возврат НДС при оплате покупок банковской картой.
Во избежание злоупотреблений предлагается установить ежемесячный лимит возврата НДС в стоимости продуктов питания.
Ранее в правительство РФ из-за подорожания базовых продуктов питания обратились с идеей о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих групп населения.
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