Российских пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты

Фото: Максим Платонов (архив)

Российских пенсионеров и малоимущих граждан, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, предложили освободить от уплаты НДС на продукты. С соответствующей инициативой в Минпромторг РФ обратился директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«...прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10—20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы на продовольственные товары», — цитирует RT письмо Петунина.

В обоснование инициативы он заявляет, что большая часть расходов малообеспеченных граждан уходит на продукты питания. Помочь снизить траты может автоматический возврат НДС при оплате покупок банковской картой.

Фото: realnoevremya.ru

Во избежание злоупотреблений предлагается установить ежемесячный лимит возврата НДС в стоимости продуктов питания.

Ранее в правительство РФ из-за подорожания базовых продуктов питания обратились с идеей о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих групп населения.



Татьяна Демина