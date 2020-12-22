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В Антарктиде обнаружили первые случаи коронавируса

11:28, 22.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Антарктиде обнаружили первые случаи коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Антарктиде выявили первые с начала пандемии случаи заражения коронавирусом. Заболели сразу все 36 сотрудников чилийской станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс».

«36 мужчин оказались инфицированными COVID-19, из которых 26 военные, а 10 — гражданские лица из подрядной компании, проводившей плановые ремонтные работы на базе в Антарктиде», — приводит «Российская газета» заявление Минобороны Чили.

Заразившихся эвакуировали, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Станция, где работники заразились коронавирусом, дезинфицирована.

Фото: realnoevremya.ru

По данным предварительного расследования, источником распространения COVID-19 мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС «Сержант Алдеа», где ранее выявили три случая коронавируса.

Напомним, что в Европе распространяется мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании. Он обнаружен также в Дании, Нидерландах и Австралии.

Татьяна Демина
Общество
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