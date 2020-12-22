В Антарктиде обнаружили первые случаи коронавируса
В Антарктиде выявили первые с начала пандемии случаи заражения коронавирусом. Заболели сразу все 36 сотрудников чилийской станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс».
«36 мужчин оказались инфицированными COVID-19, из которых 26 военные, а 10 — гражданские лица из подрядной компании, проводившей плановые ремонтные работы на базе в Антарктиде», — приводит «Российская газета» заявление Минобороны Чили.
Заразившихся эвакуировали, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей. Станция, где работники заразились коронавирусом, дезинфицирована.
По данным предварительного расследования, источником распространения COVID-19 мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС «Сержант Алдеа», где ранее выявили три случая коронавируса.
Напомним, что в Европе распространяется мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании. Он обнаружен также в Дании, Нидерландах и Австралии.
комментарии