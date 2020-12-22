Главное к утру: падение цен на масло, уголовное дело против Тихановской, ФСБ назвала фейком ролик Навального
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 22 декабря:
- Альметьевский горсуд признал экс-директора ЖЭУ «Союз» виновной в растрате и приговорил ее к 2,5 года колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Установлено, что она потратила деньги, собранные с жильцов и предназначенные для оплаты коммунальных услуг.
- В России резко опустились цены на подсолнечное масло. Это произошло после объявления планов по введению экспортной пошлины в 15%. За неделю стоимость одной тонны растительного масла упала на 4,5 тысячи рублей, то есть до 84,8 тысячи рублей за тонну.
- В ФСБ заявили, что ролик Алексея Навального о звонке якобы сотруднику спецслужбы является подделкой. Расследование оппозиционера об отравителях в ведомстве назвали провокацией.
- В Белоруссии Генпрокуратура возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других оппозиционеров.
- Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства в Берлине бывшего боевика Зелимхана Хангошвили. 40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в парке Тиргартен в августе 2019 года. В убийстве подозревают гражданина России Вадима Соколова.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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