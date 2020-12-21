В Татарстане экс-директор УК получила 2,5 года колонии за растрату

Фото: Максим Платонов (архив)

Альметьевский горсуд признал экс-директора ЖЭУ «Союз» виновной в растрате и приговорил ее к 2,5 годам колонии. Установлено, что она потратила деньги, собранные с жильцов и предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

Осужденная не признала вину и заявила, что потратила деньги на нужды компании и выплату зарплаты работникам, уточняет прокуратура Татарстана.

Кроме 2,5 лет колонии строгого режима 51-летняя женщина получила штраф в 200 тысяч рублей и была лишена права занимать должности в коммерческих и иных организациях, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, в течение двух лет.