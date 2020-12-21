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В Татарстане экс-директор УК получила 2,5 года колонии за растрату

20:36, 21.12.2020 1
В Татарстане экс-директор УК получила 2,5 года колонии за растрату
Фото: Максим Платонов (архив)

Альметьевский горсуд признал экс-директора ЖЭУ «Союз» виновной в растрате и приговорил ее к 2,5 годам колонии. Установлено, что она потратила деньги, собранные с жильцов и предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

Осужденная не признала вину и заявила, что потратила деньги на нужды компании и выплату зарплаты работникам, уточняет прокуратура Татарстана.

Кроме 2,5 лет колонии строгого режима 51-летняя женщина получила штраф в 200 тысяч рублей и была лишена права занимать должности в коммерческих и иных организациях, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, в течение двух лет.

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:47
    Надо все УК пересажать
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