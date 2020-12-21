Германия может ввести новые санкции против России

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Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства в Берлине бывшего боевика Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте», — передает издание (цитата по «РИА Новости»).

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в парке Тиргартен в августе 2019 года. В убийстве подозревают гражданина России Вадима Соколова. Следствие считает, что его настоящее имя Вадим Красиков и он получил задание об убийстве Хангошвили «от государственных ведомств правительства России».



Ольга Плешкова