Против Тихановской и других оппозиционеров Белоруссии возбудили дело об экстремизме
В Белоруссии Генпрокуратура возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других оппозиционеров.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, уголовные дела возбуждены против Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции — Марию Кослесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и «иных лиц». Их подозревают в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
Уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.
Ранее Белоруссия призвала Польшу выдать основателей telegram-канала NEXTА. Основатели канала живут в Варшаве. Канал стал самым популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram после протестных акций в Белоруссии. Там публикуются посты с призывами к протестующим, а также сообщается, во сколько собираться на митинг, информация о передвижениях ОМОНа, координации действий демонстрантов.
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