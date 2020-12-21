Против Тихановской и других оппозиционеров Белоруссии возбудили дело об экстремизме

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В Белоруссии Генпрокуратура возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других оппозиционеров.

Как сообщается в Telegram -канале ведомства, уголовные дела возбуждены против Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции — Марию Кослесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и «иных лиц». Их подозревают в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее Белоруссия призвала Польшу выдать основателей telegram-канала NEXTА. Основатели канала живут в Варшаве. Канал стал самым популярным каналом в русскоязычном сегменте Telegram после протестных акций в Белоруссии. Там публикуются посты с призывами к протестующим, а также сообщается, во сколько собираться на митинг, информация о передвижениях ОМОНа, координации действий демонстрантов.

Ольга Плешкова