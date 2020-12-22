В России резко упали цены на подсолнечное масло

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России резко опустились цены на подсолнечное масло. Это произошло после объявления планов по введению экспортной пошлины в 15%.

За неделю стоимость одной тонны растительного масла упала на 4,5 тысячи рублей, до 84,8 тысячи рублей за тонну.

Как пишет «Коммерсантъ», почти все переработчики значительно снизили цены, а некоторые полностью прекратили закупки сырья на несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожавшие продукты из числа товаров первой необходимости. Правительству было поручено решить проблему и добиться снижения цен.