В Казани на Вишневского задымился автобус

Этим утром на улице Вишневского произошла авария: на остановке «Улица Калинина» встал и задымился автобус. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет: все пассажиры успели покинуть автобус.



Напомним, на этой неделе в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана комментировали возросшее число инцидентов с возгораниями в казанских автобусах. По данным Ассоциации, в Казани зафиксировали лишь три случая таких пожаров — это не больше, чем в других городах-миллонниках. Автобусы, которые сгорели, — одного завода-производителя МАЗ.



Чаще инциденты случаются с трамваями. Не так давно блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Только за прошедшую осень и начало зимы он насчитал 12 происшествий разной степени опасности с трамваями, которые связаны с технической неисправностью. После этого на проблему обращали внимание в руководстве республиканского МВД.

