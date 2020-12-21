Стало известно, когда пройдут испытания модернизированного Ту-160

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что испытания модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 начнутся в 2021 году.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с планами на 2021 год, Шойгу сообщил о запланированном госиспытании самолета, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Казани совершил первый полет ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».



Ольга Плешкова